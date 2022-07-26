Власти РБ увеличат Госинвестпрограмму на 357,1 млн. рублей

Белорусские власти увеличат вливания в экономику за счёт пересмотра Государственной инвестиционной программы за 2022 год.

Согласно Указу номер № 257 от 26 июля Госинвестпрограмма увеличится на 357 млн рублей, с 695 млн. рублей до 1,052 млрд рублей.

«Дополнительные средства будут выделены на строительство республиканских дорог и мостов, продолжение строительства объектов, финансирование которых приостановлено международными финансовыми организациями, возведение станций обезжелезивания воды, проектирование и строительство арендного жилья для военнослужащих и государственных служащих» - говорится в официальном комментарии к Указу.

В результате количество вводимых в эксплуатацию в текущем году объектов вырастет с 48 до 60.