Tetra Pak уходит из России

Tetra Pak, один из крупнейших мировых производителей упаковочных материалов для пищевой продукции, решила передать российское подразделение местному руководству.

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России. С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», передает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз компании

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", - уточняется в пресс-релизе.

Условия передачи бизнеса не раскрываются.

Ранее Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в РФ, а также сокращает производство и сосредоточится на базовых продуктах. Компания будет продолжать выпуск упаковки для молочных продуктов и детского питания, пока у нее есть такая возможность.