Последнее обновление: 26.07.2022 09:14

Лукашенко узаконил реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий

Лукашенко подписал поправки в Кодекс РБ о культуре, которые в том числе предусматривают систему обязательного включения Министерством культуры организаторов культурно-зрелищных мероприятий в соответствующий реестр.

«Проведение культурных мероприятий будет возможно только включенными в реестр организаторами», - говорится в официальном комментарии к принятому закону.

«Вводится обязанность получения удостоверения на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия всеми организаторами, кроме физических лиц, проводящих мероприятие для собственных нужд и без получения прибыли (юбилеи, свадьбы и так далее)», - также сказано в сообщении.

В соответствии с поправками в Кодекс экскурсионное обслуживание посетителей музеев разрешается только работникам этих музеев.

Документом устанавливается приоритетное право на приобретение культурных ценностей государственными организациями культуры в случае принятия собственником решения об их отчуждении.



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