Последнее обновление: 23.07.2022 11:22

Блинкен поприветствовал договоренности по экспорту зерна из украинских портов

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценивает достижение ООН, Турцией, Россией и Украиной договоренности по экспорту зерна из украинских черноморских портов.

"Соединенные Штаты приветствуют эту сделку и выражают признательность Генсеку ООН Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их самоотверженные посреднические дипломатические усилия", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским госдепартаментом, передает Интерфакс.

Он отметил, что договоренности "являются позитивным шагом" на пути устранения последствий украинского кризиса.

По словам госсекретаря США, "голодающий мир не может ждать, и мы рассчитываем, что реализация сделки начнется быстро и будет продолжаться без перерывов или помех".

Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне надеются на дальнейшие шаги России, которые "обеспечат беспрепятственные поставки украинских сельскохозяйственных товаров, включая зерно, масличные и подсолнечное масло, на мировые рынки".



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