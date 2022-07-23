Более 50 млн жителей Восточной Африки грозит острый дефицит продовольствия

Свыше 50 млн жителей Восточной Африки могут столкнуться в этом году с чрезвычайным дефицитом продовольствия.

"Более 50 млн жителей региона Восточной Африки, как ожидается, испытают в этом году острую нехватку продовольствия", - пишет AP со ссылкой на восточноафриканское Межправительственное управление по вопросам развития.

Такой прогноз относится к семи восточноафриканским странам. В частности, по данным IGAD, около 300 тыс. жителей в Сомали и Южном Судане, как ожидается, могут оказаться в условиях полномасштабного голода, передает Интерфакс.

В докладе управления подчеркивается, что в восьми районах Сомали вплоть до сентября существует риск голода "в случае повсеместного неурожая и проблем с животноводством, а также из-за резкого роста цен на продовольствие и отсутствия масштабной гуманитарной помощи".

В настоящее время глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр совершает поездку по Восточной Африке, чтобы привлечь внимание к кризису в регионе. В ходе этой поездки Пауэр призвала страны "сделать все возможное, чтобы предотвратить голод" в регионе.

Ранее на этой неделе она объявила о выделении $1,2 млрд на предоставление продовольственной помощи жителям Эфиопии, Сомали и Кении.