Украина потребовала от Европола фактов контрабанды оружия

Украина рассчитывает оперативно получить от Европола факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке, якобы зафиксированные учреждением правопорядка ЕС.

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Twitter.

Данилов акцентировал, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации РФ "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставки оружия от союзников", передает УНИАН.

"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ - именно за счет поступления современного западного вооружения", - подчеркнул он.

Ранее, издание Financial Times опубликовало материал, в котором шла речь о том, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставляли Украине, из-за опасений, что его вывозят из страны на европейский черный рынок.

21 июля представитель Европола Яп Оп Ген Оорт, заявил, что якобы зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.