Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерного сообщения с Россией

Крупнейший порт Европы, порт Роттердама (Нидерланды) прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее.

«Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В преддверии санкций по углю и нефти в последние месяцы стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран», — говорится в сообщении порта.

Порт Роттердама — крупнейший в Европе и один из крупнейших по грузообороту порт в мире.