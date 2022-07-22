В Беларуси пассажиры такси будут заранее знать о стоимости поездки

Принятые в Беларуси поправки в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» обязывают перевозчика предоставить по требованию пассажира ориентировочную стоимость поездки на такси.

«…закреплены права пассажира при заказе автомобильной перевозки получить информацию о тарифах или ориентировочной стоимости услуги, что должно усилить защиту пассажира от перевозчиков, устанавливающих тарифы, в несколько раз превышающих уровень сложившихся тарифов на аналогичную услугу», - говорится в официальном комментарии к опубликованным поправкам в закон.

Согласно документы, «расширены способы приема средств платежа за автомобильную перевозку пассажиров автомобилями-такси при заказе такой автомобильной перевозки с помощью электронной информационной системы, а также использования автомобильными перевозчиками кассового и иного оборудования».

Документом также урегулированы вопросы разграничения ответственности грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя за убытки, причиненные автомобильному перевозчику и третьим лицам в зависимости от того, выступают ли они заказчиком автомобильной перевозки и возложена ли на них обязанность по обеспечению наличия и правильности оформления необходимых транспортных документов, грузосопроводительных документов.