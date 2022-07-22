Наццентр защиты данных подтвердил утечку данных клиентов сети «Соседи»

Национальный центр защиты персональных данных РБ подтвердил утечку персональных данных участников программы лояльности ритейлера ”Соседи“.

«(Это) привело к незаконному распространению персональных данных около 635 000 лиц», - говорится в сообщении.

«В целях оценки соблюдения ритейлером требований законодательства о персональных данных Центром проводится внеплановая проверка торговой сети. По результатам ее проведения будет дана оценка соответствия (несоответствия) требованиям законодательства о персональных данных принятых мер по обеспечению защиты персональных данных, а также их достаточности для защиты персональных данных», - сказано в сообщении.

Также, ритейлеру «Соседи» дано указание оперативно информировать об инциденте всех лиц, чьи персональные данные распространены.

В Центре также рекомендовали всех гражданам, участвовавших в программе лояльности указанного ритейлера, сменить пароли в личных кабинетах на сайте самой сети, а также на иных ресурсах, если используются такие же пароли.