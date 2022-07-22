Последнее обновление: 22.07.2022 09:13

США одобрили продажу оружия четырем странам на 2 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу оружия и оборудования на сумму более 2 миллиардов долларов для 4-х стран.

Как сообщает Reuters, речь идет о ракетах Patriot для Нидерландов, крылатых ракетах для Австралии и оборудовании для океанографического наблюдения для ОАЭ и Кувейта.

Пакет для Нидерландов будет включать 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В случае завершения сделки Raytheon Technologies станет главным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 миллиарда долларов.

Австралия приобретет 80 крылатых ракет воздух-земля Standoff Missiles от компании Lockheed Martin Corp на сумму 235 миллионов долларов.

Госдеп также разрешил продажу Кувейта боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму 397 миллионов долларов, включая ракеты «воздух-воздух».

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