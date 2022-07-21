Последнее обновление: 21.07.2022 11:52

Нацбанк Украины поднял официальный курс доллара на 25%

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля девальвировал официальный курс гривны к доллару США на 25% – с 29,2549 грн/$1 до 36,5686 грн/$1, говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - отметил Нацбанк, передает Интерфакс.

В сообщении подчеркивается, что официальный курс гривны к доллару США продолжает фиксироваться.

"При высокой неопределенности фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они состоят в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики", - поясняет регулятор свою позицию.

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