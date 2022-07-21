Последнее обновление: 21.07.2022 11:52

Банк Японии сохранил ставку на уровне -0,1% годовых

Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне - 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении регулятора, передает Интерфакс.

Банк Японии сохранил также программу выкупа гособлигаций безлимитной. Кроме того, он повторил свое апрельское обещание ежедневно выкупать десятилетние госбумаги по фиксированной ставке, чтобы избежать подъема доходностей выше допустимого лимита (0,25%).

Японский ЦБ повысил прогноз для инфляции на текущий фингод, который завершится в марте 2023 года. По новому прогнозу, потребительские цены без учета свежих продуктов питания вырастут на 2,3%, а не на 1,9%, как прогнозировалось в апреле. Показатель находится выше целевого значения ЦБ в 2%.

Регулятор ожидает, что инфляция замедлится до 1,4% в следующем году.

Прогноз роста ВВП в нынешнем году был ухудшен до 2,4% с 2,9%. Банк Японии сослался на замедление роста мировых экономик и продолжающиеся проблемы в цепочках поставок.

Экономика Японии в следующем фингоду, как ожидается, вырастет на 2%, а не на 1,9%, как прогнозировалось ранее.

Также руководители Центробанка повторно отметили, что готовы и дальше смягчать монетарную политику, если будет необходимо.

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