Последнее обновление: 21.07.2022 11:52

В Чехии одобрен запрет производства и продажи одноразовых пластиковых приборов

Палата представителей Чехии одобрила запрет производства и продаж одноразовых пластиковых столовых приборов, соломинок, тарелок.

За принятие закона в среду проголосовали 113 чешских нардепов от всех парламентских партий, сообщают Česke Noviny.

В основном запрет будет относиться к одноразовым пластиковым изделиям, к которым относятся также мешалки для напитков, ватные палочки или палочки для крепления воздушных шаров, чашки для напитков и коробки для еды из пенополистирола.

Ежегодное потребление пластиковых изделий должно сократиться примерно на 1,77 млрд штук по расчетам чешского минприроды.

Закон также определяет требования и к другим изделиям. В частности, производители таких продуктов, как гигиенические прокладки, тампоны, влажные салфетки или табачные изделия с фильтрами, должны информировать пользователя, как правильно их утилизировать после использования.



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