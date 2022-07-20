Последнее обновление: 20.07.2022 14:26

Компания "Хенкель" направила для помощи Украине около 650 млн грн

С начала войны международная компания Henkel и ее украинский бизнес предоставили для поддержки Украины и пострадавших от войны людей помощь на 650 млн грн.

Об этом рассказала президент «Хенкель» в Украине Елена Ефремова-Курсик, пишет УНН.

«Общий объем средств, направленных для поддержки сотрудников, финансирования гуманитарных проектов для пострадавших от войны людей и общин, а также для поддержки Украины, приближается к 650 млн грн», — сказала она.

Помощь включает финансовые пожертвования благотворительным фондам и гуманитарным организациям, передачу продукции волонтерским движениям для пострадавших от войны и оккупации людей и общин, а также помощь приютам для беженцев и медицинским учреждениям.

«Команды и бренды «Хенкель» и сейчас активно работают над новыми проектами относительно помощи», — добавила Елена Ефремова-Курсик.

Кроме гуманитарной помощи, «Хенкель» в Украине поддержала украинских потребителей и экономическую активность бизнеса. «Мы подставили плечо нашим украинским партнерам, помогая им сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны», — рассказала президент компании.



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