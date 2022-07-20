В ООН спрогнозировали массовый голод из-за продовольственного кризиса

Человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также с неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы ООН.

На сайте программы 2022-й назван годом «беспрецедентного голода». По данным ООН, ежедневно 828 млн человек недоедают.

Число тех, кто испытывает проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн. 50 млн человек в 45 странах живут на грани голода. В ООН утверждают, что, чтобы накормить 152 млн человек, потребуется $22,2 млрд, передает РБК.

В ООН назвали четыре причины массового голода: вооруженные конфликты, климатические катастрофы, последствия пандемии COVID-19 и рост цен. По данным организации, 60% тех, кто голодает, проживают на территории, где происходят вооруженные конфликты, либо вблизи.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — сказал директор продовольственной программы Дэвид Бизли.

Бизли предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться «намного хуже» текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6–12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.