Украина будет просить отсрочку выплат по евробондам

Министерство финансов в среду сделает первый шаг к реструктуризации внешнего долга.

Министерство финансов в среду попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга. Реструктуризация будет означать дефолт Украины, отмечает Financial Times.

В условиях войны и как следствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств. Это касается как еврооблигаций Украины, так и ВВП-варрантов.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты будут заморожены до июля 2024 года.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 3 млрд дол. И это без учета процентов по ним и еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.