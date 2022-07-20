ЕС хочет прописать исключения из санкций для экспорта продовольствия и удобрений из РФ

Европейский Союз готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России, чтобы исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствием и удобрениями.

Как сообщает AFP со ссылкой собственные источники, в Брюсселе "хотят совершенно четко дать понять, что в санкциях нет ничего, что замедляет транспортировку зерна из России или Украины".

Предполагается, что исключения будут касаться уже находящихся под санкциями ЕС российских банков, если "их средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности пшеницы и удобрений".

Таким образом, ЕС хочет полностью опровергнуть обвинения Москвы в том, что именно западные санкции, а не война России в Украине, привели к глобальному продовольственному кризису.