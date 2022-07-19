Последнее обновление: 19.07.2022 15:47

Белпочта ввела ограничение на оплату услуг картами иностранных банков

Государственное предприятие Белпочта сообщило о том, что вводит лимиты при оплате своих услуг картами иностранных банков.

«РУП «Белпочта» информирует Вас о том, что в объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме 500 белорусских рублей для одной банковской платежной карты в течение недели», - говорится в сообщении на сайте Белпочты.

Предприятие не объясняет причины введения ограничений.



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