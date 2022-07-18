Путин поддержал запрет зарубежного ПО на негосударственных площадках

Путин поддержал инициативу правительства запретить использование зарубежного программного обеспечения на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные.

Этот запрет предложил ввести вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Те предложения, которые вы сделали, будут поддержаны. Проект указа - он уже готовится - будет подписан", - сказал Путин.

Чернышенко уточнил, что до момента появления отечественных конкурентоспособных решений во всех нишах нужно будет определить специальные условия использования существующего зарубежного софта.

Предполагается, что сроки вступления запрета на зарубежный софт для различных отраслей и типов информационных систем будет устанавливать правительство, причем эти сроки должны быть синхронизированы со сроками готовности к массовому внедрению соответствующих отечественных решений, подчеркнул Чернышенко.