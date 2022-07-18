Снят очередной директор Слуцкого сахарного завода

Наблюдательный совет Слуцкого сахарорафинадного комбината 18 июля освободил Александра Белого от должности генерального директора предприятия, сообщают белорусские медиа со ссылкой на предприятие.

Исполняющим обязанности руководителя комбината назначен Виталий Марковец, занимавший кресло замгендиректора по коммерческим вопросам.

Белый возглавил предприятие в начале апреля 2020 года, сменив Николая Прудника, которого задержали по «сахарному делу» в январе 2020-го, а позже осудили на 11 лет лишения свободы.

Контроль в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» принадлежит государству.