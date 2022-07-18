МВФ существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в июльском докладе

Международный валютный фонд существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в своем июльском докладе, заявила директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Сейла Пазарбасиоглу.

Рост цен на продукты питания и энергоресурсы, замедление притока капитала в emerging markets, продолжающаяся пандемия COVID-19 и ослабление экономического роста в Китае "серьезно осложняют" задачу по преодолению усиливающихся рисков, заявила она на одном из мероприятий встречи министров финансов и глав центробанков G20? – сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"Мы наблюдаем кризис за кризисом, которые действительно наносят удар по глобальной экономике", - отметила Пазарбасиоглу.

В апреле МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,6% с 4,4% из-за ситуации на Украине. В докладе, который будет опубликован в этом месяце, "мы существенно понизим наш прогноз", пообещала Пазарбасиоглу.

Руководитель отдела исследований Банка международных расчетов (BIS) Хён Сон Шин заявил на том же мероприятии, что "путь мировой экономики к "мягкой посадке" сужается".

МВФ опубликует очередной прогноз для мировой экономики 26 июля.