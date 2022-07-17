Индонезия отменяет таможенную пошлину на экспорт пальмового масла до 31 августа

Индонезия отменила экспортную пошлину для всех продуктов из пальмового масла до 31 августа в целях наращивания экспорта и снижения больших запасов.

Это решение Индонезии, крупнейшего экспортера пальмового масла в мире, может еще больше уронить цены, которые и так упали примерно на 50% с конца апреля, передает Reuters.

Местные производители борются с высокими запасами после того, как страна ввела трехнедельный запрет на экспорт до 23 мая, чтобы снизить внутренние цены на товар.

Министр финансов Шри Мульяни Индравати заявил, что с 1 сентября будет введен прогрессивный экспортный налог на пальмовое масло со ставкой от 55 до 240 долларов США за тонну сырого пальмового масла в зависимости от цен.

Согласно данным Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI), по состоянию на конец мая в резервуарах для хранения было 7,23 млн тонн сырого пальмового масла.