Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции в Средиземноморье

Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж".

Об этом сообщили в МВД Грузии, передает "Грузия Online".

Морская операция НАТО по безопасности "MSO SEA GUARDIAN" началась в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию "Активные усилия" (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001–2016 годах.

Операция SEA GUARDIAN – единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции – обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Эта операция направлена на предотвращение каких-либо попыток террористической деятельности на море.

В 2016 году Грузия официально объявила о присоединении к силам НАТО абордажно-тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД, после чего началась подготовка упомянутых групп в соответствии со стандартами оценки, установленными НАТО. После того, как тактические группы успешно завершили четырехлетнюю программу оценки НАТО, Североатлантический совет признал Грузию оперативным партнером в операции "Морской страж".

"Это решение является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции", - говорится в сообщении МВД Грузии.