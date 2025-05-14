Депутаты Беларуси ратифицировали соглашение с РФ об исполнении постановлений судов

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания восьмого созыва приняли законопроект о ратификации соглашения между Беларусью и РФ о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским делам и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания государственной пошлины, иных судебных расходов и процессуальных издержек.

При этом соглашением определено, что судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны в таком же порядке, что и судебные постановления, вынесенные на территории другой стороны, на основании исполнительных документов компетентных судов стороны, на территории которой были вынесены судебные постановления.

Установлены требования к оформлению и пакету документов, направляемому на исполнение в другое государство, а также основания для возврата исполнительного документа.

Предусмотрено, что исполнительный документ на основании заявления взыскателя направляется для исполнения уполномоченным органом одной стороны уполномоченному органу другой стороны.

Со стороны Беларуси уполномоченными органами являются управления принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, со стороны РФ — территориальные органы Федеральной службы судебных приставов.

После вступления соглашения в силу принудительное исполнение исполнительных документов Беларуси по установленным категориям дел в РФ станет возможным напрямую, без предварительной процедуры признания судебного решения.