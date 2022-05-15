Последнее обновление: 15.05.2022 10:31

Грузию пригласят на саммит НАТО

Категории: Грузия НАТО

Руководство Грузии получит приглашение на саммит НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил журналистам заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане перед началом встречи министров иностранных дел Альянса в Берлине.

Джоане утверждает, что это решение принято как часть политики открытых дверей.

"НАТО всегда будет уважать право наций выбирать свой путь. Грузия – партнер с расширенными возможностями, с которым НАТО имеет длительное сотрудничество", - заявил он, отвечая на вопросы грузинской журналистки.

"Я могу сказать, что руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО", - добавил он.

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