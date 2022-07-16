ЕС даст Латвии 63 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью

Европейская комиссия одобрила в пятницу запрос МИД Латвии на выделение 63 миллионов евро для укрепления границы с Беларусью.

Благодаря поддержке ЕС, Латвия воплотит первый полноценный проект автоматизации системы охраны границы. В латвийском МВД утверждают, что любые попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы или совершение гибридных атак белорусскими властями на границе будут предотвращены.

"Учитывая гибридное нападение Беларуси в августе прошлого года, способствовавшее нерегулярному потоку мигрантов в Латвию, Литве, Польше и Латвии удалось убедить Еврокомиссию в необходимости дополнительных инвестиций в защиту границы", - отметил государственный секретарь министерства Димитрийс Трофимов, которого цитирует Европейская правда.

Кроме того, Латвия будет внедрять "интеллектуальные, цифровые и автоматизированные решения" в охране границы и надзоре за ней. Трофимов напомнил, что правительство Латвии и Сейм ранее приняли решение о строительстве физической инфраструктуры на границе между Латвией и Беларусью.