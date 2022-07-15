Последнее обновление: 15.07.2022 17:00

Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара

Члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей.

При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в Российской Федерации по 31 августа 2022 г. ограничения на такие поставки продлены не будут, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.



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