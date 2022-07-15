Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС смогут маркировать товары без разрешения таможенного органа

Совет Евразийской экономической комиссии установил дополнительное упрощение для уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Оно даст возможность маркировать иностранные товары средствами идентификации без разрешения таможенного органа.

Это упрощение позволит УЭО минимизировать затраты, связанные с маркировкой товаров, а также ускорить процесс ввода товаров в оборот. При этом обладатели свидетельств 2-го и 3-го типа, имеющие свои площадки, смогут также оптимизировать процесс хранения и маркировки иностранных товаров. Такой механизм исключит бюрократические барьеры и тем самым снизит нагрузку на бизнес, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

Документ направлен на развитие института УЭО в Союзе, создание конкурентных преимуществ для компаний ЕАЭС и реализацию передовых международных тенденций и стандартов, прежде всего Всемирной таможенной организации.

Документ дает возможность в большей степени задействовать инфраструктуру Союза, делая ее максимально удобной и комфортной для бизнеса стран ЕАЭС.