Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Венгрия хочет помочь Украине с экспортом зерна

Венгрия пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины и заявила, что поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на границе.

"Венгрия готова к тесному сотрудничеству и содействию в немедленном расширении экспорта зерна из Украины", - заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства, Венгрия готова помочь Украине доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на разные рынки во избежание голода в других частях света, передает Европейская правда.

"Развитие железных дорог, грузовых и складских мощностей чрезвычайно важно, и при совместных действиях и надлежащем обосновании Европейский Союз также может поддержать эти инвестиции", — говорится в заявлении.

Министерство заявило, что в районе венгерско-украинской границы должна быть создана предпринимательская зона, где могут быть построены новые перерабатывающие заводы, поскольку это стратегический вопрос, обозначающий долгосрочную продовольственную безопасность для всего мира.



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