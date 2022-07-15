Германия выделит 2,4 млрд евро на поддержку украинских беженцев

Германия дополнительно выделит 2,4 млрд евро до конца года для покрытия финансовых расходов на содержание прибывших в страну украинских беженцев.

По словам министра труда Хубертуса Хайля, убежища в Германии попросили около 800 тысяч украинцев, 30% из них - дети в возрасте до 14 лет. Около 360 тысяч беженцев зарегистрировались в немецкой системе социального обеспечения, 260 тысяч из них ищут работу, сообщает BBC.

"Теперь дело за тем, чтобы трудоустроить их", - добавил он.

С начала российского вторжения более 9 млн человек покинули Украину.