Минфин обвинил Fitch в субъективной оценке кредитоспособности Беларуси

Минфин РБ заявил, что Fitch игнорирует «фактическую невозможность западных расчетно-клиринговых систем исполнять в полном объеме свои обязательства по надлежащему переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Республики Беларусь».

Недавно Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch в рамках санкционных решений, принятых в отношении РБ, 07.07.2022 заявили о приостановке работы в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента по еврооблигациям Республики Беларусь.

«В этой связи Министерство финансов повторно заявляет, что в таких условиях вынуждено выбирать альтернативные варианты исполнения обязательств по еврооблигациям перед держателями, так как ситуация по своей сути является форс-мажорной. Однако, рейтинговое агентство Fitch игнорирует данные обстоятельства и фактическую невозможность западных расчетно-клиринговых систем исполнять в полном объеме свои обязательства по надлежащему переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Республики Беларусь» - сообщает Минфин.

Кроме того, как заявляет Минфин, в рамках проведения обзора кредитного рейтинга Беларуси рейтинговым агентством Fitch были проигнорированы подробные разъяснения и аргументированная просьба о полном и всестороннем анализе ситуации с осуществлением платежей по еврооблигациям. Сложившиеся обстоятельства, по мнению министерства, указывают на субъективный подход в оценке кредитоспособности Республики Беларусь со стороны рейтингового агентства Fitch.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с «ССС» до преддефолтного «С» после решения властей Беларуси перейти к обслуживанию обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.