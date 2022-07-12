Последнее обновление: 12.07.2022 09:39

Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины

Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 миллионов евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

"Эта государственная помощь – это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решительность защищать и строить, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора", – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, которую цитирует Европейская правда.

"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – добавила она.

Помощь литовского правительства будет предоставлена Национальному банку Украины.



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