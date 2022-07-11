Последнее обновление: 11.07.2022 13:07

Годовая инфляция в Литве ускорилась в июне до 21%

Потребительская инфляция в Литве в июне 2022 года ускорилась до 21% в годовом выражении (с 18,7% в мае). Об этом сообщается в Департаменте статистики Литвы.

Основными факторами, повлиявшими на рост инфляции, стали горюче-смазочные материалы, тепловая энергия, молоко и продукты его переработки, сыр и яйца, твердое топливо, хлеб и зерновые продукты, мясо и мясные продукты, услуги ресторанов, кафе, газ, овощи, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, рост цен на масло и жиры, а также снижение цен на одежду, оборудование для обработки информации.



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