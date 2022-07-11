В Беларуси количество разрешений на допуск к участию в дорожном движении за 6 месяцев снизилось на 29,1%

В Беларуси количество разрешений на допуск к участию в дорожном движении за шесть месяцев 2022 года снизилось на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составило 763 504.

Как сообщает Белтехосмотр, за июнь физлицам выдано 92 374 разрешения (81,2% от общего количества).

Между тем за 6 месяцев 2022 г. выявлено более 32 тыс. правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по частям 4 и 5 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении).