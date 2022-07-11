За июнь китайский фондовый рынок привлек более 1,33 млн новых инвесторов

В июне 2022 года более 1,33 млн новых инвесторов в Китае открыли счета для торговли акциями на фондовом рынке Китая, свидетельствуют отраслевые данные.

По данным корпорации China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (CSDC), этот показатель увеличился на 10,62 проц. в месячном выражении, сообщает Синьхуа.

Согласно данным, большинство новых инвесторов составляли физические лица - почти 1,33 млн, в то время как число новых институциональных инвесторов составило 2900.

По состоянию на конец июня 2022 года, общее число инвесторов на фондовом рынке в Китае достигло примерно 206,24 млн.