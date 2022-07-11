Последнее обновление: 11.07.2022 13:07

Lufthansa готовит новую волну сокращения авиарейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa готовит очередную волну отмены рейсов из-за нехватки персонала.

По словам представителя, крупнейшая авиакомпания Европы готовится отменить примерно пятую часть вылетов из своих узловых аэропортов во Франкфурте и Мюнхене в определенные дни следующей недели, сообщает Европейская правда.

Цель отмены – обеспечить стабильный план полетов, точное количество отмененных рейсов еще не определено.

Lufthansa отменила в общей сложности 3100 рейсов в прошлом месяце после того, как вспышка коронавирусной инфекции усилила нехватку персонала.



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