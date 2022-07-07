Лукашенко: Заставьте тунеядствующих работать

Лукашенко потребовал от местных властей трудоустройства всех безработных, особенно тунеядствующих, увязав безработицу с пьянством и преступностью.

«Хочу обратить вашу персональную ответственность на занятность людей, особенно, тунеядствующих. У нас такие есть - даже если есть работа, им работать не хочется. Обратите на это особое внимание на местах, по отношению к безработным действуйте так, как вы примете решение на исполкоме районного совета», - сказал сегодня Лукашенко во время кадровых назначений.

Они все должны быть заняты, ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы их заставить не просто работать, а в чувства привести. Правоохранительные органы будут тратить огромные деньги. И, смотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии и, в основном, безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет, хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе, и заставьте каждого работать», - потребовал он.