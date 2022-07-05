В Нидерландах хотят закрепить право граждан на дистанционную работу

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла закон об установлении права граждан работать дистанционно, если это возможно по характеру деятельности.

Проект обязывает работодателей разрешать сотрудникам работать из дома, если вид их занятости позволяет это.

Если закон успешно пройдет в сенате, Нидерланды станут одной из первых стран, которые закрепили право работать дистанционно.

Для многих людей это может быть важно после того, как они оценили преимущества дистанционной работы во время пандемии коронавируса, пишет Европейская правда.