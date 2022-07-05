Последнее обновление: 05.07.2022 15:02

ООН выделит Украине $17 миллионов на урожай и экспорт зерна

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект на сумму 17 млн долларов, чтобы помочь украинским фермерам сохранить ожидаемый в июле-августе урожай и обеспечить экспорт важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки, сообщает пресс-служба организации.

"В рамках реализации нового проекта, финансируемого Японией, ФАО займется решения проблемы дефицита хранилищ через обеспечение мелких производителей полиэтиленовыми рукавами для хранения зерна, оборудованием для загрузки и разгрузки зерна, а также поставкой средним производителям и ассоциациям различных модульных контейнеров для хранения. Поддержка будет оказана фермерам в десяти областях Украины: на востоке, юге, центре и севере страны", – отметил глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.



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