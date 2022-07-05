Последнее обновление: 05.07.2022 15:02

ЕС выделит Нигерии 1,3 млрд долларов для трансформации экономики

Европейский Союз и его финансовые учреждения развития предоставят Нигерии 1,3 миллиарда долларов, чтобы помочь самой густонаселенной стране Африки трансформировать свою экономику.

Нигерия пытается расширить свою экономику и увеличить свой экспорт за пределы нефтяного сектора, на который приходится 90% поступлений в иностранной валюте на ВВП страны, передает Reuters.

Финансирование будет предоставляться до 2027 года в рамках инициативы ЕС «Зеленое соглашение» и, в частности, будет сосредоточено на расширении доступа к возобновляемой энергии и стимулировании развития сельскохозяйственного сектора.

Около 57 проектов, среди которых меры по уменьшению уязвимости к изменениям климата, борьбе с вырубкой лесов и опустыниванием, а также улучшению дорог, получат финансирование от ЕС.



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