Последнее обновление: 05.07.2022 08:24

В Египте на курорте акула загрызла женщин из Австрии и Румынии

Министерство иностранных дел Румынии в воскресенье подтвердило смерть гражданки страны в египетском курортном городе Хургада в результате нападения акулы – это вторая погибшая европейка на этом курорте за последние дни.

Отмечается, что с посольством Румынии в Египте в воскресенье связался туристический оператор, сообщивший о смерти румынки в Хургаде. Согласно информации египетских властей, причиной смерти стало нападение акулы.

Посольство связалось с родственниками погибшей, чтобы сообщить им о случившемся и решить вопрос транспортировки тела в Румынию.

"Поскольку за последние два дня это уже второй инцидент, связанный с нападением акул, МИД рекомендует гражданам Румынии, которые находятся в Египте или планируют туда поехать с туристической целью, следовать советам и рекомендациям местных властей", - отмечается в сообщении, передает "Европейская правда".

Ранее СМИ сообщили о смерти в Хургаде 68-летней гражданки Австрии. Из видео, обнародованного очевидцами в соцсетях, следует, что акула напала на женщину недалеко от берега. После этого египетские власти закрыли пляж для посетителей.

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