В Дании компаниям запретили спрашивать возраст претендентов при устройстве на работу

В Дании компании больше не могут спрашивать о возрасте у кандидатов, которые устраиваются к ним на работу.

Закон, принятый парламентом Дании в марте, вступил в силу в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание The Local.

Согласно закону, претенденты больше не должны указывать свой возраст при устройстве на работу. Цель нового закона – помешать работодателям отказывать заявителям из-за их возраста.

Министр занятости Питер Хуммельгаард сказал, что он надеется, что закон даст пожилым членам рынка труда лучшие условия при поиске работы.

"С помощью этого закона мы хотим избежать того, чтобы работодатели фильтровали кучу заявок, просто глядя на даты рождения перед тем, как их прочитать, и чтобы они обращались в компетенцию заявителя", - сказал он.

Недавний опрос показал, что количество людей, которые испытывают дискриминацию по возрасту, когда подают заявку на работу, уменьшилось, хотя закон еще не вступил в силу.

В ходе опроса профсоюз HK Privat, представляющий около 100 000 работников частного сектора, обнаружил, что 17 процентов его членов сталкивались с возрастной дискриминацией. Подобный опрос, проведенный осенью прошлого года, показал результат в 24 процента на тот же вопрос.

Показатели занятости также свидетельствуют о положительной динамике в данной сфере. Уровень безработицы и длительной безработицы среди людей в возрасте 50-59 лет упал на 50 процентов за последний год.