Экспорт из Украины из-за блокирования портов сократился на 23,7%

За первое полугодие этого года экспорт из Украины сократился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил 22,8 млрд. долларов.

Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

По данным Качки, объемы экспорта во втором квартале составили $8,782 млрд, это на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года сокращение экспорта во ІІ квартале этого года составило еще более 45,8% (-7,42 млрд долларов).

При этом в физических объемах уменьшение квартального экспорта составило еще значительнее – 55,6%, то есть на 20,8 млн тонн. Во ІІ квартале Украина экспортировала 16,6 млн тонн грузов.

"Очевидно, что главная причина сокращений - блокировка портов. Сокращение перевозок морским транспортом во II квартале по сравнению с первым составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн)", - написал Качка.

При этом он отметил, что ситуация с экспортом в разрезе месяцев стабилизировалась и даже улучшилась.

Экспорт в мае и июне возобновил рост после резкого падения в марте. При этом рост экспорта произошел как по стоимости, так и по объемам.

В топ-10 товаров экспорта в июне входят: масло, кукуруза, семена подсолнечника, руда, сталь (полуфабрикаты), провода, мясо птицы, трубы, чугун, соя.

Географически экспорт полностью ориентирован на ЕС. 78% украинского экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на Евросоюз. Общая стоимость экспорта в ЕС во 2 квартале - $6,86 млрд, на 6,4 больше, чем во 2 квартале прошлого года.

В то же время торговля с другими государствами мира сократилась во 2 квартале 2022 года по сравнению со 2 кварталом 2021 года на 80%.