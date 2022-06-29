Airbnb навсегда запрещает вечеринки

Сервис аренды жилья Airbnb навсегда запретил вечеринки и другие домашние мероприятия на своей платформе, а нарушающие правила объявления будут удалены с сайта, сообщает BBC.

Впервые был введен запрет на вечеринок во время пандемии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С тех пор, как заявляет Airbnb, количество жалоб на вечеринки сократилось на 44%.

В будущем исключения могут быть сделаны для «специализированных и традиционных мест гостеприимства». Airbnb также заявила, что снимет ограничения на количество людей, которые могут разместиться в жилье. Ранее было ограничение в 16 человек из-за опасений распространения коронавируса.

Компания начала вводить ограничения на вечеринки в 2019 году. Под запретом были вечеринки с открытым приглашением и так называемые «дома для хронических вечеринок», которые мешали соседям. Во время пандемии Airbnb ввела бессрочный запрет на проведение вечеринок «в пользу общественного здоровья».

В прошлом году более 6 600 гостей отстранили от использования платформы за нарушение правил.