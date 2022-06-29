Последнее обновление: 29.06.2022 18:53

США наказали компании из девяти стран за нарушение законов о санкциях

Категории: США Санкции

Соединенные Штаты ограничили 36 компаниям из девяти стран доступ к американским технологиям и товарам из-за того, что они нарушили законы США о международных санкциях.

В частности, шесть компаний поддержали военные усилия России после ее нападения на Украину 24 февраля, говорится в пресс-релизе Минторга США, передает УНН.

Шесть из 36 санкционированных компаний базируются в Китае, остальные — в россии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

Минторг США пояснил, что шесть организаций подверглись ограничению за контракты в поддержку российского военно-промышленного потенциала после 24 февраля, когда ввели санкции против РФ из-за нападения на Украину. Департамент также указывает на то, что две китайские компании, которые были в списке организаций с 2018 года, продолжали поддерживать армию РФ после введения нового контроля.

Соединенные Штаты дают понять отраслям и правительствам стран мира, что будут агрессивно применять усиленный экспортный контроль в отношении России, чтобы предотвратить уклонение от санкций, говорится в пресс-релизе.

"Углубленный контроль за экспортом, введенный Соединенными Штатами и нашими союзниками и партнерами, ограничивает способность российских военных ремонтировать, заменять и пополнять поставки", — сказал заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес, добавив: "Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они намерены поддержать Россию, Соединенные Штаты подвергнут их наказанию".

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