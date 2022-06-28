Министр обороны Великобритании призывает к увеличению расходов на вооруженные силы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен призвать к увеличению расходов на британские вооруженные силы в свете вторжения России в Украину.

Во вторник он выступит с речью на эту тему, но, как сообщается, он уже направил премьер-министру официальное письмо с просьбой к 2028 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Сейчас Великобритания тратит на оборону около 2% ВВП, что соответствует цели, установленной НАТО для стран-членов альянса.

Бен Уоллес во вторник выступит на конференции, организованной аналитическим центром Royal United Services Institute, где скажет, что после вторжения России в Украину угроза международной безопасности значительно возросла, и страны должны быть готовы вкладывать больше средств в оборону, передает BBC.

В письме Борису Джонсону министр обороны, как сообщается, также просит премьер-министра призвать других лидеров НАТО увеличить оборонные расходы своих стран до 2,5% национального дохода.