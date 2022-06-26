Последнее обновление: 26.06.2022 10:32

Лукашенко теряет калийную независимость

Лукашенко в минувшую субботу осмотрел с катера площадку, на которой планируется строительство «белорусского» порта под Санкт-Петербургом, и даже заявил, что уже возобновляется отгрузка удобрений на экспорт, однако одна фраза Путина не только затмевает весь пафос высказываний Лукашенко, но и могла вызвать серьезную озабоченность у верхушки белорусской власти.

"Я побывал в Бронке, там, где мы планируем построить белорусский порт. Спасибо за поддержку. Вы одобрили тот проект строительства. Я посмотрел… Нас удовлетворяет то место, которое обозначено и поддержано вами. Место хорошее. Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, что там будет самый мощный порт. Даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным.

Однако, чуть позже, Путин, рассуждая о проблематике зернового экспорта, заявил следующее: «Что касается удобрений, то нужно объединить усилия, чтобы помочь нашим традиционным партнерам получить необходимое».

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