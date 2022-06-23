Белорусская налоговая ждет от иностранных интернет-магазинов постановки на учет

МНС Беларуси напомнило иностранным интернет-магазинам, что с 1 июля 2022 года они обязаны в целях уплаты НДС встать на учет в инспекции МНС по г. Минску.

Требование распространяется только на те магазины, которые осуществляют продажу товаров/услуг белорусским покупателям и в течение года оборот по реализации таких товаров покупателям из Беларуси превысил сумму, эквивалентную 10 000 евро.

«Постановка на учет в налоговом органе указанных иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляется в электронной форме через единый портал электронных услуг (ЕПЭУ) бесплатно», - говорится в сообщении МНС.

«К заявлению о постановке на учет прилагается копия выписки из торгового регистра страны места нахождения иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя или иное эквивалентное доказательство их юридического статуса в соответствии с законодательством страны их места нахождения», - отмечается в сообщении.

Уплата НДС производится иностранными интернет-магазинами осуществляется ежеквартально.