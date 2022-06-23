Надбавки медикам в Беларуси с 1 июля составят от 15% до 200% оклада

Минздрав Беларуси постановлениями №57 и 58 внес изменения в оплату труда работников здравоохранения, что позволит повысить заработную плату всем медицинским работникам, а не только оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

«Введена новая стимулирующая выплата всем врачам и средним медицинским работникам – надбавка за работу в сфере здравоохранения. Врачам данная надбавка установлена в размере 85% оклада, средним медработникам – 35% оклада», - сообщает ведомство.

На отдельных участках, в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы установлен больший размер данной надбавки:

- в приемных отделениях стационаров, отделениях для пациентов с инсультами, участковой службе поликлиник установлено врачам 135% оклада, средним медработникам - 50% оклада;

- выездным бригадам скорой медицинской помощи: врачам - 135% оклада, средним медработникам - 60% оклада;

- в отделениях анестезиологии и реанимации: врачам - 200% оклада, средним медработникам - 70% оклада.

Также, установлена надбавка за особенность профессиональной деятельности младшим медицинским сестрам и санитаркам приемных отделений стационаров, отделений (палат) для пациентов с инсультами, выездных бригад скорой медицинской помощи, отделений (палат) анестезиологии и реанимации в размере 15% оклада.