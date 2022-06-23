Последнее обновление: 23.06.2022 12:14

ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что в России налицо существенная и до сих не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов.

Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня, сообщает РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.

Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Если к 14 сентября российские власти не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной, следует из текста бюллетеня ICAO. Тогда Россия присоединится к Эритрее и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

Опасения ICAO связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, говорит Филбин. Она гласит, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.



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